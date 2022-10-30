В сети появилось видео из эпицентра давки в Сеуле

В сети появилось видео из эпицентра массовой давки в Сеуле во время празднования Хеллоуина, в результате которой погиб 151 человек, в том числе четверо россиян. Ролик опубликовало издание «Подъем».

На видео видно, что люди оказались зажаты в узком переулке, некоторые из них кричат, они практически не имели возможности двигаться.

Трагедия произошла вечером 29 октября во время празднования Хеллоуина в районе Итхэвон, когда в одном из узких переулков недалеко от отеля Hamilton скопилась толпа людей. В результате погиб 151 человек, большинство из них женщины. Пострадали 82 человека. Кроме того, власти Сеула получили более 3,5 тыс. заявлений о пропаже людей без вести.

Посольство России в Южной Корее уточнило, что среди погибших были четыре гражданки РФ.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил место гибели людей и объявил общенациональный траур.