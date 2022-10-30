Восстановлена картина трагедии с давкой в Сеуле

Большинство погибших в давке в Сеуле людей умерли на небольшом пятачке размером 18 кв. м. Об этом сообщило в воскресенье полицейское управление южнокорейской столицы, пишет газета The Chosun Ilbo.

В субботу в район Итхэвон, где сосредоточено множество клубов и баров, прибыло необычно много людей, что связано с праздником Хеллоуин. По данным сеульского метрополитена, на ближайшую станцию метро в тот день приехали свыше 130 тыс. человек - более чем в два раза больше, чем днем ранее. Все они через узкие крутые переулки устремились на основную улицу, где сосредоточено большинство увеселительных заведений. Наиболее загруженным оказался как раз переулок шириной всего около четырех метров, прилегающий к станции метро.

Видео дня

По свидетельству очевидцев, толпа была настолько плотной, что люди делали несколько небольших шагов в минуту, и на преодоление 40 м уходило примерно полчаса. Около 22:15 несколько человек потеряли равновесие и упали. Толпа сзади напирала, создался эффект домино - люди стали падать друг на друга. Как отмечает газета, в какой-то момент образовалось шесть-семь слоев упавших. Сотни людей стали пытаться их обойти, продвигаясь в стороны и тем самым еще более увеличивая плотность толпы. В это время люди продолжали входить в переулок, еще более увеличивая напор, что привело к новым падениям.

На площади 18 квадратных метров в тот момент оказалось около 300 человек, именно на них приходится основная часть погибших и раненных в давке. К 23 часам сквозь толпу смогли пробиться прибывшие на место трагедии врачи скорой помощи и спасатели. Однако к тому времени абсолютное большинство людей, оказавшихся внизу, уже были без сознания, либо мертвы. Многие умерли и по дороге в больницы.

Статистика

Число погибших в результате давки составляет на данный момент 154, пострадали 133 человека. Личность 153 человек установлена. В числе умерших 26 иностранцев из 14 стран. Погибли 98 женщин и 56 мужчин. Не исключено, что число жертв может возрасти.

Ранее в посольстве РФ в Сеуле сообщили о четырех умерших гражданках России. Среди пострадавших оказалась еще одна соотечественница, она попала в больницу, но ее состояние не вызывает опасений.