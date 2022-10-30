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24 минуты назад

"Чудом выбрались". Россиянка рассказала о давке в Сеуле

Илья Родин

Россиянка Яна, проживающая в Сеуле, рассказала в интервью «Газете.Ru», что буквально чудом успела спастись во время давки. Вместе с подругой она своевременно выбралась из толпы людей, собравшихся на вечеринку по поводу Хэллоуина.

«Попала в давку, но успела уйти до того, как люди начали погибать. Тогда еще никто не падал, и мы [с подругой] чудом выбрались оттуда», - уточнила девушка.

Россиянка отметила, что было очень тяжело дышать, сложно пошевелиться. При выходе она получила незначительные травмы - люди уже начали падать и пытались удержаться любой ценой, хватали соседей за волосы.

Раскрыты подробности о погибших во время давки в Сеуле россиянках

По ее словам, власти до сих пор не сообщили точную причину начала давки. Яна уточнила, что в интернете получили распространение три версии: из-за давки как таковой, бесплатной раздачи наркотиков, стремления людей увидеть известного телеведущего.

Она отметила, что на праздновании было очень мало сотрудников правоохранительных органов. Позже выяснилось, что полиция находилась в центре Сеула, где по выходным нередко проходят митинги.

По предварительным данным, в столице Южной Кореи погиб 151 человек, 82 получили травмы. Среди погибших - трое молодых россиянок.

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