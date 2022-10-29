В центре столицы, в районе метро «Павелецкая», загорелся дом. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в МЧС.

Отмечается, что на улице Бахрушина загорелась кровля на здании. По состоянию на 17-38 мск площадь пожара составляла 250 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара пока неизвестна.