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33 минуты назад

В центре Москвы загорелся дом на площади 250 квадратных метров

Илья Родин

В центре столицы, в районе метро «Павелецкая», загорелся дом. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в МЧС.

Отмечается, что на улице Бахрушина загорелась кровля на здании. По состоянию на 17-38 мск площадь пожара составляла 250 квадратных метров.

В Каспийске в многоквартирном доме произошел взрыв газа

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара пока неизвестна.

На кадрах с места пожара видно пламя в окнах на верхних этажах дома. В небо поднимаются клубы серого дыма, сообщает РЕН ТВ.

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