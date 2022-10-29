МВД России объявило в розыск экс-координатора штаба Навального*

Главный редактор Sota Vision Евгений Доможиров объявлен в розыск, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

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Отмечается, что Доможиров был ранее депутатом Заксобрания Вологодской области. Кроме того, в 2018 году он возглавлял региональный штаб Навального* (организация «Штабы Навального» признана в РФ экстремистской).

По данным агентства, в базе розыска значится, что «Доможиров Евгений Валерьевич 28 июля 1974 года рождения разыскивается по статье УК РФ». Конкретная статья не называется.

Уточняется, что в 2022 году в отношении уехавшего из России экс-координатора полиция составила несколько протоколов о дискредитации ВС РФ.

Ранее сообщалось, что МВД объявило в розыск по уголовной статье общественного деятеля Максима Каца** (признан иноагентом).

*Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ;