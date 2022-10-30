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27 минут назад

Второго подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне задержали

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Второй подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне задержан сотрудниками Росгвардии и МВД России. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на экстренные службы региона.

Второго подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне задержали
Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА НовостиПресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Согласно информации, им оказался бывший сотрудник украинской полиции. Отмечается, что в ходе обыска дома у мужчины было обнаружено оружие и боеприпасы. По словам задержанного, Служба безопасности Украины (СБУ) угрожала убийством членов его семьи, если он откажется выполнять приказы.

Ранее сообщалось о задержании первого подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне. У него, в свою очередь, по месту жительства были изъяты гранаты Ф-1 и РГН, пять тротиловых шашек, два автомата АК-74, пистолет «Форт-12», а также патроны калибра 5,45 и 9 миллиметров.

Днем 26 октября произошло нападение на здание РОВД в Херсоне. Утверждается, что действовали диверсанты, они выстрелили по зданию из ручного противотанкового гранатомета.

Происшествия,МВД России,Росгвардия,СБУ,
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