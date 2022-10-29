«Где Нэнси?»: СМИ сообщили подробности нападения на мужа Пелоси

СМИ выяснили, что мужа Нэнси Пелоси избили молотком в присутствии полицейских. При этом он мог пострадать случайно - преступник на самом деле хотел напасть на саму Нэнси. Подробности дела сообщает CBS News.

Пол Пелоси, муж спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, в пятницу был избит молотком в его собственном доме в Сан-Франциско. Его госпитализировали с переломом черепа, мужчина перенес операцию.

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Полиция сообщает, что, когда нападавший находился в доме, Пол Пелоси услышал его шаги и смог позвонить в службу экстренной помощи. Было около 2 часов ночи. Диспетчер слышал, как на заднем плане кто-то угрожает звонившему, и «отправил высокоприоритетное предупреждение» в правоохранительные органы.

Когда на место прибыли полицейские, они увидели следы взлома, в том числе битое стекло, а также борьбу нападавшего с жертвой.

«Наши офицеры увидели, как мистер Пелоси и подозреваемый боролись за молоток. Затем подозреваемый выхватил молоток из рук Пелоси и набросился на него», — заявил начальник полиции Сан-Франциско Уильям Скотт.

По его словам, диспетчер и полиция «спасли жизнь» Пола Пелоси.

При этом источники в правоохранительных органах сообщили CBS News, что злоумышленник кричал: «Где Нэнси?» и планировал удерживать Пола Пелоси, пока его супруга не вернется домой.

Полиция не стала комментировать данную информацию, но заявила, что это «не случайный акт», а целенаправленный.

Подозреваемый - 42-летний Дэвид Уэйн ДеПейп - был немедленно задержан. Ему будут предъявлены обвинения в покушении на убийство, нападении с применением опасного оружия, жестоком обращении с пожилыми людьми, краже со взломом и нескольких других уголовных преступлениях.

CBS News сообщает, что в социальных сетях подозреваемый «распространял теории заговора об отрицании Холокоста, педофилах в правительстве» и утверждал, что «чиновники-демократы управляют детскими секс-группами».

Инцидент вызывал опасения по поводу безопасности членов Конгресса и их семей.