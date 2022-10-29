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41 минуту назад

МО РФ обвинило Великобританию в причастности к подрыву «Северных потоков»

Илья Родин

Специалисты ВМС Великобритании спланировали и провели операцию по подрыву российских экспортных трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», заявило Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что за терактами в Севастополе и на «Северных потоках» стоят британские спецслужбы.

В частности, массовую атаку дронов на Севастополь британские специалисты готовили на базе 73-го специального центра морских операций ВСУ, подчеркнули в Минобороны. Украинские военнослужащие в ходе подготовки операции были обучены обращению с беспилотными летательными аппаратами и автономными морскими устройствами.

Стали известны подробности взрыва на газопроводе «Северный поток»

Кроме того, по данным ведомства, сотрудники соответствующего подразделения британских ВМС осуществили теракт на российских газопроводах.

«[Специалисты] принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море», - уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Минобороны подробно рассказало об атаке украинских беспилотников на Севастополь.

Происшествия,Политика,Видео,Минобороны России,
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