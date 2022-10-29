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1 час назад

Рогов раскрыл детали взрыва в Запорожье

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Взрыв в контролируемом киевскими властями городе Запорожье произошел на алюминиевом комбинате, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Власти раскрыли подробности взрыва в Запорожье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Взрыв случился на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлКе), там расположена база «Иностранного легиона», написал Рогов в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в городе.

«И ранее на комбинате уже были откалиброваны около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов», – добавил он.

Напомним, в субботу в Запорожье произошел взрыв, сообщение об этом подтвердила и украинская сторона. По ее данным, он случился на объекте критической инфраструктуры.

Происшествия,Владимир Рогов,
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