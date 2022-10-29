Власти раскрыли подробности взрыва в Запорожье

Взрыв в контролируемом киевскими властями городе Запорожье произошел на алюминиевом комбинате, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Взрыв случился на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлКе), там расположена база «Иностранного легиона», написал Рогов в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в городе.

«И ранее на комбинате уже были откалиброваны около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов», – добавил он.