МВД объявило в розыск Максима Каца

Политический и общественный деятель Максим Кац (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

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«Кац Максим Евгеньевич, 23 декабря 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», - гласит запись в базе.

При этом не уточняется, по какой статье ведется розыск.

Нынешним летом Минюст РФ внес Максима Каца в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Это обосновали «осуществлением политической деятельности». В сведениях об иностранных источниках было указано «Украина».