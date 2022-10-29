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10 минут назад

МВД объявило в розыск Максима Каца

Майк Габриелян

Политический и общественный деятель Максим Кац (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

МВД объявило в розыск Максима Каца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кац Максим Евгеньевич, 23 декабря 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», - гласит запись в базе.

При этом не уточняется, по какой статье ведется розыск.

Нынешним летом Минюст РФ внес Максима Каца в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Это обосновали «осуществлением политической деятельности». В сведениях об иностранных источниках было указано «Украина».

Экс-депутата Максима Каца внесли в базу сайта "Миротворец"

В начале октября Каца также внесли в базу сайта «Миротворец». Политика обвинили в «пропаганде нацизма и шовинизма» и «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины».

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