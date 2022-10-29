Студент из России притворялся бойцом ВСУ и собирал фото украинок

В отношении студента московского колледжа возбудили уголовное дело за то, что он, притворяясь бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирал интимные фотографии украинских девушек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным канала, россиянин узнал, что украинские девушки поддерживают бойцов ВСУ, отправляя им свои обнаженные фото. Тогда студент купил украинский флаг, военную форму и создал фейковый аккаунт в социальных сетях, в котором стал под видом украинского военного публиковать истории с «фронта» со своими фотографиями.

В результате студент был задержан и стал фигурантом уголовного дела. По какой статье он обвиняется и какое наказание ему может грозить, не уточняется.