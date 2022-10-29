В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
49 минут назад

Российский студент притворялся бойцом ВСУ и собирал интимные фото украинок

Lenta.ru

В отношении студента московского колледжа возбудили уголовное дело за то, что он, притворяясь бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирал интимные фотографии украинских девушек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Студент из России притворялся бойцом ВСУ и собирал фото украинок
Фото: ТАССТАСС

По данным канала, россиянин узнал, что украинские девушки поддерживают бойцов ВСУ, отправляя им свои обнаженные фото. Тогда студент купил украинский флаг, военную форму и создал фейковый аккаунт в социальных сетях, в котором стал под видом украинского военного публиковать истории с «фронта» со своими фотографиями.

В результате студент был задержан и стал фигурантом уголовного дела. По какой статье он обвиняется и какое наказание ему может грозить, не уточняется.

Ранее стало известно, что иностранные проститутки в Норвегии придумали новую схему привлечения клиентов, утверждая, что они являются беженками из Украины. Среди фальшивых «украинок» встречаются женщины с паспортами Литвы, Молдовы, Испании, также встречались гражданки России. Все они признались полиции, что благодаря такому обману у них выросло количество клиентов.

Происшествия,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители