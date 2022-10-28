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43 минуты назад

В Каспийске в многоквартирном доме произошел взрыв газа

ТАСС

В Каспийске в многоквартирном доме произошел взрыв газа. Начался пожар. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В Каспийске в многоквартирном доме взорвался газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По улице Молодежная, 5, в многоквартирном доме произошел хлопок газа с последующим горением", - сказал собеседник агентства.

Позже сообщили о пострадавших.

"По информации с места происшествия, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

На место происшествия направили четыре пожарных расчета. Они ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Эвакуация жителей

Более 150 человек эвакуированы из многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе.

"В настоящее время из многоквартирного дома в Каспийске эвакуировали 157 человек", - говорится в сообщении.

Происшествия,МЧС России,
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