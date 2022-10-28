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29 минут назад

Названа возможная причина крушения Су-30 в Иркутске

Елена Прошина

В пресс-службе Следственного комитета (СК) сообщили, что пилоты самолета Су-30 который потерпел крушение в Иркутске, возможно, потеряли сознание из-за неисправности оборудования, что и привело к катастрофе. Об этом сообщает ТАСС.

Названа возможная причина крушения Су-30 в Иркутске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Экипаж потерпевшего крушение воздушного судна Су-30 перестал выходить на связь по причине нахождения летчиков-испытателей в бессознательном состоянии. В этой связи следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над его управлением», – отметили в СК.

Стали известны новые подробности крушения истребителя Су-30 в Иркутске

В ведомстве также добавили, что на месте крушения был обнаружен бортовой накопитель.

«В настоящее время следствием проводятся следственные действия с сотрудниками Иркутского авиационного завода на предмет установления допущенных нарушений правил безопасности при производстве работ по обслуживанию системы кислородного оборудования воздушного судна Су-30», – добавили в СК.

23 октября российский истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске.

Происшествия,Следственный комитет,Иркутский авиазавод,
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