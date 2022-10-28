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19 минут назад

Журналистка "России сегодня" погибла на полигоне в Крыму

Елена Прошина

В пресс-службе медиахолдинга «Россия сегодня» объявили, что руководитель регионального подразделения медиагруппы в Симферополе Светлана Бабаева погибла во время занятий по военно-спортивной стрельбе из-за несчастного случая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Журналистка "России сегодня" погибла на полигоне в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Света, неугомонная Света – профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…», – передаёт слова гендиректора «России сегодня» Дмитрия Киселева пресс-служба медиахолдинга.

Уточняется, что несчастный случай произошёл на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. За свою карьеру журналиста Светлана Бабаева успела поработать в газетах «Московские новости» и «Известия», возглавить представительство РИА «Новости» в Великобритании, стать шеф-редактором журнала «Профиль», и главным редактором интернет-портала «Газета.ру».

Ранее стало известно о смерти известного советского журналиста Олега Попцова.

Происшествия,Дмитрий Киселев,
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