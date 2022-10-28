Журналистка "России сегодня" погибла на полигоне в Крыму

«Света, неугомонная Света – профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…», – передаёт слова гендиректора «России сегодня» Дмитрия Киселева пресс-служба медиахолдинга.