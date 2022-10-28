Бойцы ММА-промоушенов Hardcore и Arena Fighting избили призывников в подмосковной Электростали. Как сообщает Telegram-канал Mash, пострадавшие рассказали, что конфликт начался из-за критики мобилизации и специальной военной операции на Украине со стороны спортсменов.

Инцидент произошел 17 октября, когда мобилизованные приехали в город, чтобы закупиться снаряжением перед отправкой в зону проведения СВО. В драке приняли участие 21-летние Магомед Рабаданов и Шамиль Разаков — сперва они начали словесно конфликтовать с двумя военнослужащими, а после перепалка перешла в потасовку.