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13 минут назад

Бойцы ММА устроили драку с мобилизованными в Подмосковье

Никита Бородкин

Бойцы ММА-промоушенов Hardcore и Arena Fighting избили призывников в подмосковной Электростали. Как сообщает Telegram-канал Mash, пострадавшие рассказали, что конфликт начался из-за критики мобилизации и специальной военной операции на Украине со стороны спортсменов.

Инцидент произошел 17 октября, когда мобилизованные приехали в город, чтобы закупиться снаряжением перед отправкой в зону проведения СВО. В драке приняли участие 21-летние Магомед Рабаданов и Шамиль Разаков — сперва они начали словесно конфликтовать с двумя военнослужащими, а после перепалка перешла в потасовку.

Отмечается, что один солдат отделался синяками, а второй лишился зубов. Сейчас оба мобилизованных находятся на восстановлении, тогда как Рабаданова и Разакова отправили в изолятор временного содержания — им грозит до 7 лет по статье УК РФ «Хулиганство».

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