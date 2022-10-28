Россиянина задержали за вымогательство у миллиардера ₽40 млн

В подмосковном ресторане полицейские задержали жителя Клина по подозрению в вымогательстве 40 миллионов рублей у российского миллиардера из списка Forbes Вадима Мошковича. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Шантажист угрожал бизнесмену распространением некоего компромата: переписки и фотографий, если он откажется платить. Мошкович обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Встреча с вымогателем была назначена в ресторане на Рублевском шоссе, в котором после передачи денег подозреваемого задержали.

Правоохранители возбудили против мужчины уголовное дело о вымогательстве.