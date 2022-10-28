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7 минут назад

Россиянина задержали за вымогательство у миллиардера 40 миллионов рублей

Lenta.ru

В подмосковном ресторане полицейские задержали жителя Клина по подозрению в вымогательстве 40 миллионов рублей у российского миллиардера из списка Forbes Вадима Мошковича. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россиянина задержали за вымогательство у миллиардера ₽40 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шантажист угрожал бизнесмену распространением некоего компромата: переписки и фотографий, если он откажется платить. Мошкович обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Встреча с вымогателем была назначена в ресторане на Рублевском шоссе, в котором после передачи денег подозреваемого задержали.

Правоохранители возбудили против мужчины уголовное дело о вымогательстве.

26 октября стало известно, что телеведущая Ксения Собчак попала в число подозреваемых по делу о вымогательстве вместе со своим коммерческим директором Кириллом Сухановым и бывшим главным редактором журнала Tatler Арианом Романовским. Из материалов дела следует, что их требовали у главы «Ростеха» 11 миллионов рублей за удаление постов в одном из Telegram-каналов.

Происшествия,Кирилл Суханов,Вадим Мошкович,Ксения Собчак,Ростех,
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