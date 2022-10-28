Военный "КамАЗ" наехал на колонну солдат-срочников под Архангельском

На полигоне недалеко от города Мирный в Архангельской области 22-летний контрактник за рулем «КамАЗа» наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы, сообщает Telegram-канал Baza.

В результате ДТП один из солдат погиб на месте, еще один позже умер в больнице. Кроме них, в аварии пострадали еще 11 военнослужащих, они госпитализированы с травмами.