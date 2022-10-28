В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
45 минут назад

В Архангельской области военный "КамАЗ" наехал на колонну солдат-срочников

Газета.Ruиещё 1

На полигоне недалеко от города Мирный в Архангельской области 22-летний контрактник за рулем «КамАЗа» наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы, сообщает Telegram-канал Baza.

Военный "КамАЗ" наехал на колонну солдат-срочников под Архангельском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате ДТП один из солдат погиб на месте, еще один позже умер в больнице. Кроме них, в аварии пострадали еще 11 военнослужащих, они госпитализированы с травмами.

О причинах ДТП не сообщается. Подробности происшествия выясняют военные следователи.

Российский регион заявил о досрочном завершении мобилизации

Ранее стало известно, что жительница Сочи устроила ДТП из-за приступа эпилепсии.

Происшествия,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители