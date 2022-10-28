Найден черный ящик разбившегося в Иркутске Су-30СМ

Черные ящики Су-30, рухнувшего на жилой дом в Иркутске, доставили для расшифровки в НИИ ВВС в подмосковных Люберцах. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, они находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для расшифровки.

«Оба черных ящика Су-30 — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец — доставлены для расшифровки в люберецкий НИИ, специализирующийся на этой теме», — заявил собеседник агентства, отметив, что они не разрушились из-за «нормальной перегрузки».

Напомним, что 23 октября истребитель Су-30 в ходе испытательного полета упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. В результате крушения погибли оба летчика, из мирных жителей никто не пострадал.