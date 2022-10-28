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21 минуту назад

Обнаружены черные ящики разбившегося в Иркутске Су-30

Никита Бородкин

Черные ящики Су-30, рухнувшего на жилой дом в Иркутске, доставили для расшифровки в НИИ ВВС в подмосковных Люберцах. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, они находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для расшифровки.

Найден черный ящик разбившегося в Иркутске Су-30СМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Оба черных ящика Су-30 — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец — доставлены для расшифровки в люберецкий НИИ, специализирующийся на этой теме», — заявил собеседник агентства, отметив, что они не разрушились из-за «нормальной перегрузки».

Напомним, что 23 октября истребитель Су-30 в ходе испытательного полета упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. В результате крушения погибли оба летчика, из мирных жителей никто не пострадал.

В Следственном комитете (СК) основными версиями назвали ошибку пилотирования и отказ техники. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. СМИ также сообщали, что пилотам не удалось отвести истребитель от жилых кварталов из-за потери сознания, которая была вызвана проблемой с кислородными баллонами.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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