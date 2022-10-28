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9 минут назад

Раскрыта новая мошенническая схема в Telegram

Лера Букина

Мошенники прибегли к новой схеме кражи персональных данных в мессенджере Telegram. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Т1 Консалтинг.

Раскрыта новая мошенническая схема в Telegram
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам директора проектов компании Тимура Порошина, злоумышленниками создается поддельная группа, которая носит название «Избранное». Однако в качестве аватара используется значок системной папки. Так, потенциальная жертва может запутаться при виде такого чата. Примечательно, что группа будет отображаться наверху в списке в связи с отсортировкой по дате последнего сообщения.

По словам Порошина, мошенники рассчитывают на то, что человек случайно направит в эту «папку» персональные данные. Речь идет о фотографиях паспортов, номерах банковских карт, паролях от социальных сетей, компрометирующих фотографиях, указал собеседник.

У граждан есть возможность избежать обмана, отметил эксперт. Определить подделку можно по наличию иконки «телефонная трубка» внутри чата.

Еще один способ проверить – посмотреть, будут ли отображаться все фотографии, которые есть у владельца аккаунта, после нажатия на иконку «Избранного», отметили в Т1 Консалтинг.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества, при которой россиянам дают обещания предоставить «сертификаты об отсрочке» от призыва в рамках частичной мобилизации. При этом им предлагают сначала сделать денежные пожертвования в пользу российской армии.

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