Раскрыты условия содержания задержанного директора Ксении Собчак

Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, который был арестован Тверским судом Москвы, находится в изоляторе временного содержания (ИВС) подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве, рассказал "Газете.Ru" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.
По его данным, Суханов находится в трехместной камере, где, кроме него, содержится еще один человек.
"С точки зрения условий содержания с нашей стороны в отношении Суханова нарушений закона, приказов и правил внутреннего распорядка не выявлено. Жалоб со стороны Кирилла на условия содержания не поступило", - сообщил Мельников.
Подозреваемые содержатся в ИВС не более 10 суток, затем их конвоируют в один из столичных следственных изоляторов. В отличие от СИЗО, в ИВС нет телевизоров и холодильников, но есть радио и библиотека.
Экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин), задержанный по одному делу с Сухановым, также находится в изоляторе временного содержания СВАО в двухместной камере. Жалоб от него не поступало, указал собеседник "Газеты.Ru".
Суханов и Романовского подозревают в вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, им грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, у Чемезова вымогали деньги за нераспространение компрометирующей информации в Telegram-канале "Тушите свет", которая была удалена после договоренности об оплате 11 млн рублей между стороной Чемезова и Сухановым.