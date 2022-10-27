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32 минуты назад

В ОНК рассказали об условиях содержания задержанного директора Ксении Собчак

Газета.Ru

Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, который был арестован Тверским судом Москвы, находится в изоляторе временного содержания (ИВС) подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве, рассказал "Газете.Ru" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Раскрыты условия содержания задержанного директора Ксении Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, Суханов находится в трехместной камере, где, кроме него, содержится еще один человек.

"С точки зрения условий содержания с нашей стороны в отношении Суханова нарушений закона, приказов и правил внутреннего распорядка не выявлено. Жалоб со стороны Кирилла на условия содержания не поступило", - сообщил Мельников.

Подозреваемые содержатся в ИВС не более 10 суток, затем их конвоируют в один из столичных следственных изоляторов. В отличие от СИЗО, в ИВС нет телевизоров и холодильников, но есть радио и библиотека.

Экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин), задержанный по одному делу с Сухановым, также находится в изоляторе временного содержания СВАО в двухместной камере. Жалоб от него не поступало, указал собеседник "Газеты.Ru".

Суханов и Романовского подозревают в вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, им грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, у Чемезова вымогали деньги за нераспространение компрометирующей информации в Telegram-канале "Тушите свет", которая была удалена после договоренности об оплате 11 млн рублей между стороной Чемезова и Сухановым.

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