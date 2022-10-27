Экоактивисты напали на картину Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой"

В Гааге (Нидерланды) экоактивисты напали на картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Об инциденте в художественной галерее Маурицхейс сообщило издание NOS.

Фото: NOS NOS

В перфомансе участвовали двое. Один из мужчин приложил к картине лоб и приклеил рядом с ней свою руку, а также облился красным веществом. Второй по-английски задал аудитории вопрос: «Как вы себя чувствуете, когда перед вами встает угроза уничтожения чего-то прекрасного?» Далее он продолжил свою мысль, заявив, что сейчас под угрозой уничтожения находится планета.

Мужчины были в футболках с названием группы протестующих против нефти Just Stop Oil. Предположительно, находящаяся под защитным стеклом картина не пострадала.

«Девушка с жемчужной сережкой» — одна из наиболее известных картин Вермеера. Она была написана в 1665 году.