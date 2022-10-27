Обвиняемый в убийстве двух девочек в Рыбинске признал свою вину

Обвиняемый в убийстве и изнасиловании двух девочек в Рыбинске Ярославской области Виталий Молчанов признал вину в полном объеме. Об этом сообщил журналистам прокурор Петр Федоренко.

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Ярославский областной суд в четверг начал рассмотрение уголовного дела в отношении Молчанова. "Ранее дело поступало в суд с постановлением о применении мер медицинского характера, то есть планировалось направление Молчанова на принудительное лечение. Судом назначалась повторная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая установила, что Молчанов является вменяемым, поэтому в направлении на принудительное лечение он не нуждается. Сейчас Молчанов вину признает в полном объеме", - сказал Федоренко.

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Заседание проходило в закрытом режиме. Молчанов обвиняется по ст. 30 ч. 3 п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей"), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей"), п. "а", "в", "д", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух малолетних лиц с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера"). 13 октября суд прекратил уголовное дело о надругательстве над телами умерших, ранее возбужденное в отношении Молчанова.