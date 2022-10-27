Бывшего вице-мэра российского города осудили за два убийства

Суд приговорил к 12,5 годам лишения свободы бывшего вице-мэра Ставрополя за организацию убийства двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что в 2004 году двое мужчин попытались устранить экс-чиновника, чтобы завладеть правами на имущество, которое принадлежало его компании. Однако взрывное устройство сработало поздно и бывший вице-мэр остался жив. Тогда он решил отомстить оппонентам и организовал их убийство.

Для реализации задуманного экс-чиновник привлек сотрудника правоохранительных органов и девятерых членов вооруженной группировки.