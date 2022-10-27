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17 минут назад

На россиян обрушился шквал мошеннических звонков с иностранных номеров

Никита Бородкин

Директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов рассказал, что в октябре в России зафиксирован шквал звонков мошенников с номеров из Ирана, Сирии, Турции и других «экзотических» стран. Как сообщает РБК, об этом он заявил во время выступления на форуме «Спектр 2022».

На россиян обрушился шквал мошеннических звонков с иностранных номеров
Фото: ТАССТАСС

По словам Хренова, к концу месяца количество звонков абонентам оператора с номеров с кодами +985, +963, +903 и других превысило 600 тыс. В начале октября оно едва дотягивало 10 тысяч.

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Злоумышленники не находятся на территории вышеупомянутых стран — с помощью специальных программ они просто подставляют абонентский номер. При этом, если звонки мошенников с российских номеров активно блокируются операторами, то иностранные вызовы зачастую доходят до абонента.

Всего с начала лета 2022 года количество звонков от потенциальных мошенников абонентам «Мегафона» выросло вдвое, подчеркнул Хренов. По его оценкам, сейчас оно держится на уровне 8-10 млн звонков в месяц.

Происшествия,Сергей Хренов,Мегафон,
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