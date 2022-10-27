На россиян обрушился шквал мошеннических звонков с иностранных номеров

Директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов рассказал, что в октябре в России зафиксирован шквал звонков мошенников с номеров из Ирана, Сирии, Турции и других «экзотических» стран. Как сообщает РБК, об этом он заявил во время выступления на форуме «Спектр 2022».

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По словам Хренова, к концу месяца количество звонков абонентам оператора с номеров с кодами +985, +963, +903 и других превысило 600 тыс. В начале октября оно едва дотягивало 10 тысяч.

Злоумышленники не находятся на территории вышеупомянутых стран — с помощью специальных программ они просто подставляют абонентский номер. При этом, если звонки мошенников с российских номеров активно блокируются операторами, то иностранные вызовы зачастую доходят до абонента.