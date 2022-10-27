Ректора РБУ Балыхина арестовали по делу о мошенничестве

Головинский суд Москвы отправил в СИЗО ректора ФГБОУ ВО "Российский биотехнологический университет" Михаила Балыхина в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, решение о его аресте пока не обжаловано.

"Постановлением Головинского районного суда Москвы в отношении ректора РБУ Михаила Григорьевича Балыхина избрана мера примечания в виде заключения под стражу на срок до 25 декабря 2022 года", - сказала собеседница агентства.

На этой неделе Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП) был переименован. Новое название "МГУПП - Российский биотехнологический университет" утверждено указом, подписанным заместителем министра науки и высшего образования России Дмитрием Афанасьевым 17 октября. С момента открытия институт мясной и молочной промышленности, который впоследствии стал составной частью МГУПП, неоднократно менял название. Он был учрежден в 1930 году как Вечерний химико-технологический институт мясной промышленности и через три года переименован в Московский химико-технологический институт мясной промышленности.