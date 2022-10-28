В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
8 минут назад

Московского учителя информатики подозревают в домогательствах 14-летней ученицы

Газета.Ruиещё 2

В Москве в одной из школ 38-летнего учителя информатики заподозрили в сексуальных домогательствах в отношении 14-летней ученицы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Московского учителя информатики подозревают в домогательствах 14-летней ученицы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел 24 мая 2021 года в кабинете учителя. По данным источника, оставшись наедине с подростком, мужчина стал трогать его за ягодицы. В настоящий момент по факту случившегося организована доследственная проверка.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в домогательствах 11-летнего мальчика. Мать ребенка рассказала, что россиянин приставал к ее сыну в салоне припаркованного на Кутузовском проспекте автомобиля.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители