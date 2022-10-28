Московского учителя информатики подозревают в домогательствах 14-летней ученицы

В Москве в одной из школ 38-летнего учителя информатики заподозрили в сексуальных домогательствах в отношении 14-летней ученицы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 24 мая 2021 года в кабинете учителя. По данным источника, оставшись наедине с подростком, мужчина стал трогать его за ягодицы. В настоящий момент по факту случившегося организована доследственная проверка.