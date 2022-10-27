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19 минут назад

Адвокат Чиков сообщил о первом закрытом деле о фейках о ВС РФ

Газета.Ru

Руководитель первого отдела по особо важным делам Нижегородского управления СК РФ прекратил уголовное дело в отношении местного жителя за фейки о ВС России «за отсутствием состава преступления». Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Адвокат сообщил о первом закрытом деле о фейках о ВС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, уголовное дело было возбуждено после публикации в сети видеоролика о событиях в Буче в апреле этого года.

«Дело прекращено, поскольку видео выложено «до выхода официального опровержения Министерством обороны Российской Федерации относительно событий, произошедших в городах Ирпень и Буча Республики Украина», — говорится в сообщении.

Чиков пояснил, что адвокатом жителя Нижнего Новгорода является Евгений Губин, который смог доказать отсутствие у обвиняемого умысла на публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ.

Накануне сообщалось, что в Улан-Удэ военный комендант возбудил уголовное дело в отношении мобилизованного жителя Якутии, который самовольно покинул войсковую часть в Бурятии после прибытия из военного комиссариата. Отмечалось, что это первое дело по данному нарушению.

Происшествия,Армия,СВО,Евгений Губин,Павел Чиков,Следственный комитет,Верховный суд,Минобороны России,
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