Адвокат сообщил о первом закрытом деле о фейках о ВС РФ

Руководитель первого отдела по особо важным делам Нижегородского управления СК РФ прекратил уголовное дело в отношении местного жителя за фейки о ВС России «за отсутствием состава преступления». Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале.

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По его данным, уголовное дело было возбуждено после публикации в сети видеоролика о событиях в Буче в апреле этого года.

«Дело прекращено, поскольку видео выложено «до выхода официального опровержения Министерством обороны Российской Федерации относительно событий, произошедших в городах Ирпень и Буча Республики Украина», — говорится в сообщении.

Чиков пояснил, что адвокатом жителя Нижнего Новгорода является Евгений Губин, который смог доказать отсутствие у обвиняемого умысла на публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ.