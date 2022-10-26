Появилось видео с наблюдающим за обыском машины Собчак Богомоловым

Режиссер Константин Богомолов, муж журналистки Ксении Собчак, попал в объективы телекамер во время обысков у телеведущей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что следственные действия в доме Собчак в настоящее время завершены, идет обыск ее машины Mercedes V-класса и придомовой территории.

На кадрах видео Богомолов внимательно наблюдает за работой сотрудников правоохранительных органов. В частности, за тем, как они осматривают салон и бардачок автомобиля. Вместе с тем, он не пытается вмешаться в их действия.