Журналистка Ксения Собчак избежит наказания за отъезд из России даже в том случае, если у полиции есть постановлении об ее задержании, рассказал юрист Дмитрий Аграновский. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Собчак накануне экстренно покинула пределы РФ, она выехала в Литву через Белоруссию.

«Дополнительной ответственности за это [выезд из России] не предусмотрено. Раз она не была задержана, то это не побег из-под стражи», - подчеркнул Аграновский.

Юрист пояснил, что при наличии оснований для задержания журналистки, сотрудники полиции могут обратиться в суд для заочного избрания меры пресечения.

Аграновский рассказал детали соответствующей процедуры. По его словам, подозреваемого первоначально объявляют в розыск. Если эта мера не приносит результат, то следует обращение в суд для избрания меры пресечения.