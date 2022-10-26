Серийного вора велосипедов и самокатов поймали в Новой Москве

Мужчина воровал самокаты и велосипеды на территории ТиНАО в течение двух месяцев. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 26 октября.

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По ее словам, злоумышленник попался после того, как он похитил электросамокат, который принадлежал 34-летнему гражданину на станции метро «Прокшино» Сокольнической линии. Воспользовавшись тем, что его никто не видит, подозреваемый повредил трос, которым был пристегнут двухколесный транспорт, и скрылся на нем. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей.

Благодаря камерам наблюдения сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене установили личность злоумышленника и задержали его на станции метро «Красносельская». Им оказался 43-летний безработный мужчина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник осуществлял преступную деятельность в течение двух месяцев. За это время он украл еще 14 транспортных средств и продал их. На данный момент сотрудники полиции пытаются вернуть похищенное имущество.