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45 минут назад

В Мелитополе около подорванного телецентра обнаружили тайник с боеприпасами

Газета.Ru

Тайник с боеприпасами нашли в Мелитополе у здания, где накануне произошел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУВД по Запорожской области.

В Мелитополе у телецентра обнаружили тайник с боеприпасами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в схроне обнаружили гранаты, пластичные взрывчатые вещества, патроны. Все они были изъяты для дальнейшего уничтожения, уточнили в ГУВД. Следственные мероприятия продолжаются.

25 октября мощный взрыв произошел у здания медиа-холдинга «ЗаМедиа» в Мелитополе. В результате пострадали 12 человек, в том числе школьница.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с места происшествия, на которых видно, что взрывной волной были выбиты стекла в пятиэтажном доме и уничтожен автомобиль ВАЗ-2101, припаркованный у здания. Именно в него было заложено взрывное устройство, осколки машины при взрыве попали в дом. Общественник назвал произошедшее терактом.

Происшествия,Владимир Рогов,
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