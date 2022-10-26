В Мелитополе у телецентра обнаружили тайник с боеприпасами

Тайник с боеприпасами нашли в Мелитополе у здания, где накануне произошел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУВД по Запорожской области.

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Отмечается, что в схроне обнаружили гранаты, пластичные взрывчатые вещества, патроны. Все они были изъяты для дальнейшего уничтожения, уточнили в ГУВД. Следственные мероприятия продолжаются.

25 октября мощный взрыв произошел у здания медиа-холдинга «ЗаМедиа» в Мелитополе. В результате пострадали 12 человек, в том числе школьница.