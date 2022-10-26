Стали известны подробности показаний Суханова против Собчак

Telegram-канал «Вести. Дежурная Часть» («Россия-24») сообщает, что задержанный коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилл Суханов дал показания против своей начальницы. По данным канала, подчиненный Собчак признался в ходе допроса, что телеведущая за деньги ставила «блоки» в своих Telegram-каналах («Осторожно, новости», «Кровавая барыня») на публикацию компрометирующей информации о представителях власти и медийных персонах.

В источнике уточнили, что после того, как Суханов «раскололся», оперативники решили задержать и допросить светскую львицу. Позже стало известно, что Собчак улетела из России на частном самолете.

Полиция задержала Суханова в ночь на 25 октября в одном из ресторанов Москвы. Тогда сообщалось, что мужчина может стать фигурантом по уголовному делу о вымогательстве, а сама Собчак выразила надежду, что сообщения о его задержании ошибочны.