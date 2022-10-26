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26 минут назад

Стали известны подробности показаний Суханова против Собчак

News.ru

Telegram-канал «Вести. Дежурная Часть» («Россия-24») сообщает, что задержанный коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилл Суханов дал показания против своей начальницы. По данным канала, подчиненный Собчак признался в ходе допроса, что телеведущая за деньги ставила «блоки» в своих Telegram-каналах («Осторожно, новости», «Кровавая барыня») на публикацию компрометирующей информации о представителях власти и медийных персонах.

В источнике уточнили, что после того, как Суханов «раскололся», оперативники решили задержать и допросить светскую львицу. Позже стало известно, что Собчак улетела из России на частном самолете.

Появилось видео обыска дома у Ксении Собчак

Полиция задержала Суханова в ночь на 25 октября в одном из ресторанов Москвы. Тогда сообщалось, что мужчина может стать фигурантом по уголовному делу о вымогательстве, а сама Собчак выразила надежду, что сообщения о его задержании ошибочны.

На фоне обысков в загородном доме Собчак СМИ сообщили об ее отъезде в Литву через Белоруссию. По предварительной информации, журналистка приобрела билеты в Турцию и Дубай, однако на рейсы не явилась.

Происшествия,Видео,Кирилл Суханов,Ксения Собчак,
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