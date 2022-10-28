СМИ: Собчак не является фигурантом дела о вымогательстве

Журналистка Ксения Собчак в настоящее время не проходит фигурантом по уголовному делу о вымогательстве, в котором обвиняемыми значатся ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин), сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.

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«Она здесь [в данном уголовном деле] ни при чем», — сказал источник РБК.

Издание направило запрос Ксении Собчак.

26 октября Тверской суд Москвы поместил Суханова и Романовского под арест до 24 декабря. Их подозревают в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.