СМИ: Собчак не является фигурантом дела о вымогательстве

Журналистка Ксения Собчак в настоящее время не проходит фигурантом по уголовному делу о вымогательстве, в котором обвиняемыми значатся ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин), сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.
«Она здесь [в данном уголовном деле] ни при чем», — сказал источник РБК.
Издание направило запрос Ксении Собчак.
26 октября Тверской суд Москвы поместил Суханова и Романовского под арест до 24 декабря. Их подозревают в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
В подмосковном доме Собчак провели обыски. 27 октября директор департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис подтвердил, что Собчак пересекла российско-литовскую границу и уехала из РФ. Дело, возбужденное в отношении своего коммерческого директора, журналистка назвала «облавой на ее редакцию... которую надо было прижать».