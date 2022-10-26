СК завершил расследование посмертного уголовного дела Тесака

Им инкриминируются убийства двух и более лиц из-за национальной ненависти. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

По мнению следователей, в начале 2000-х Марцинкевич и другие фигуранты дела входили в националистическую организацию. Осенью 2003 года они убили двух человек в Смоленской области. В том же году их жертвами стали ещё два человека в Сергиево-Посадском районе Московской области.