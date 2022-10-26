СК завершил расследование посмертного уголовного дела Тесака

Помимо Максима Марцинкевича обвинения предъявлены Семёну Токмакову, Павлу Хрулёву, Алексею Гудилину, Александру Лысенкову, Андрею Кайлю и Максиму Хотулёву.
Им инкриминируются убийства двух и более лиц из-за национальной ненависти. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
По мнению следователей, в начале 2000-х Марцинкевич и другие фигуранты дела входили в националистическую организацию. Осенью 2003 года они убили двух человек в Смоленской области. В том же году их жертвами стали ещё два человека в Сергиево-Посадском районе Московской области.
В 2020 году Марцинкевич, который был осуждён на десять лет за нападение на людей, был найден мёртвым в челябинском СИЗО.