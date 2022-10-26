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29 минут назад

СК объявил о завершении расследования уголовного дела Тесака

Говорит Москваиещё 8

Помимо Максима Марцинкевича обвинения предъявлены Семёну Токмакову, Павлу Хрулёву, Алексею Гудилину, Александру Лысенкову, Андрею Кайлю и Максиму Хотулёву.

СК завершил расследование посмертного уголовного дела Тесака
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Им инкриминируются убийства двух и более лиц из-за национальной ненависти. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

По мнению следователей, в начале 2000-х Марцинкевич и другие фигуранты дела входили в националистическую организацию. Осенью 2003 года они убили двух человек в Смоленской области. В том же году их жертвами стали ещё два человека в Сергиево-Посадском районе Московской области.

В 2020 году Марцинкевич, который был осуждён на десять лет за нападение на людей, был найден мёртвым в челябинском СИЗО.

Происшествия,Павел Хрулев,Александр Лысенков,Максим Марцинкевич,
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