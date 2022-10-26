В Москве родственники повторно похитили ребенка у матери

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру» Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

«Днем 5 сентября 2022 года 15-летнего подростка из общеобразовательного учреждения, расположенного в Северо-Восточном административном округе города Москвы, забрала родственница и увезла в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

По данным следствия, ранее проводилось аналогичное расследование и ребенок был передан матери в мае 2022 года. В этот раз подросток также был объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

Подростка нашли в городе Пущино Московской области. Как оказалось, он проживал с отцом, лишенным судом родительских прав, и его родственниками. Сейчас ребенок помещен в медицинское учреждение для полного обследования, после которого он будет передан матери, уточняет СК. Отец и его родственники допрашиваются следователями.