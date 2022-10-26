Вместе с директором Собчак задержан экс-главред Tatler

Вместе с коммерческим директором журналистки и телеведущей Ксении Собчак Кириллом Сухановым задержан бывший главный редактор «Татлера» Ариан Романовский. Об этом со ссылкой на источник в полиции пишет РБК.

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Сегодня стало известно о том, что Кирилл Суханов был доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий.

Telegram-канал Baza сообщил о задержании еще одного участника этого дела – бывшего главреда «Татлера» Ариан Романовского.

«В чем конкретно обвиняют Романовского и Суханова — пока неизвестно. По нашей информации, недавно они создали новый Telegram-канал, который в последние дни не обновляется», - отмечает Baza.

Информацию о задержании Романовского подтвердил и источник РБК в правоохранительных органах.

При этом РИА Новости со ссылкой на свой осведомленный источник пишет, что Кирилл Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.

В правоохранительных органах сообщили также, что сегодня следствие намерено обратиться в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании Суханову меры пресечения, сообщает ТАСС.