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26 минут назад

СМИ: в загородном доме Собчак проходят обыски

Елена Прошина

В элитном коттеджном поселке «Горки-8» в Подмосковье, принадлежащем журналистке Ксении Собчак проходят обыски. Об этом пишет «Говорит Москва» со ссылкой на Телеграм-канал 112.

Обыски проходят в загородном доме Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно о задержании коммерческого директора звезды. Кирилл Суханов проходит по уголовному делу о вымогательстве. Дело может быть связано с «блоком на негатив» в Телеграм-каналах Собчак. Информацию о задержании подтвердила сама Ксения.

«Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл [Суханов] бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи», — написала Собчак.

Ранее сообщалось, что полиция просит Следственный комитет возбудить уголовное дело против Собчак по статье о служебных подлогах. Это связано с делом о клевете, которое было возбуждено после интервью режиссера Виталия Манского. Документалист рассказал Ксении, что не менее 85% бюджета «разворовывается» у Московского международного кинофестиваля (ММКФ), президентом которого является Никита Михалков.

Происшествия,Кирилл Суханов,Виталий Манский,Ксения Собчак,Никита Михалков,Следственный комитет,
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