Обыски проходят в загородном доме Собчак

«Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл [Суханов] бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи», — написала Собчак.