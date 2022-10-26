«Брела в сторону моря, выглядела рассеянной». Туристка из РФ погибла в Таиланде

В Таиланде спасателям удалось найти тело пропавшей российской туристки. Она пропала на курортном острове 20 октября, рассматривалась вероятность похищения, однако основной версией было предположение, что она утонула. Погибшая работала начальником службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги (СвЖД). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Пресс-служба СвЖД/AP Пресс-служба СвЖД/AP

Тайские спасатели нашли тело пропавшей 20 октября на острове Пхукет россиянки Елены Радченко.

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«Полиция Пхукета сообщила в генеральное консульство сегодня утром, что тело пропавшей гражданки РФ найдено в море примерно в километре от того места, где она предположительно вошла в воду, и где на пляже остались ее вещи»,— сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов.

53-летняя гражданка России Елена Радченко в 20 октября вышла из гостиницы, в которой проживала на острове, и не вернулась, после чего представители турфирмы, принимавшей россиянку, обратились в полицию и в российское генконсульство. Ее вещи нашли на пляже возле отеля. К спасательной операции подключились более 100 сотрудников сухопутной и морской полиции и военнослужащих береговой охраны Таиланда, в том числе водолазы и вертолетная техника. Сообщалось, что, если ее не найдут до 27 октября, поиски будут остановлены.

В полиции сообщили консулу, что тело россиянки опознали по яркому купальнику. В их распоряжении была прижизненная фотография, на которой Радченко изображена именно в этом купальнике. Друзья погибшей подтверждают, что полиция обнаружила тело Елены. Однако консул добавил, что еще предстоит дополнительная процедура официального опознания тела.

Сезон дождей в Таиланде заканчивается в октябре — морские волны у берегов Пхукета могут достигать высоты более трех метров, в связи с чем на многих пляжах выставляют красные флаги, сигнализирующие о запрете входить в воду. Многие туристы пренебрегают предупреждениями.

Подробности поисков и пропажи

Тайское издание Phuket News незадолго до обнаружения тела Радченко рассказало подробности поисков россиянки. Журналисты сообщили, что она вышла из своего номера около 10 утра 20 октября и направилась на пляж Най Тон с несколькими друзьями. Однако в 11 утра ее друзья вернулись в свои номера без нее, так как она пошла купаться в море. Спустя несколько часов, около 4 часов дня, друзья отправились искать Радченко. На пляже они нашли ее туфли и полотенце.

Со ссылкой на спасателя на пляже издание подтвердило, что Радченко в тот день купалась с друзьями. Затем спасатели призвали всех отдыхающих выйти из моря, потому что приближался шторм. Сотрудник отметил, что, когда они все вышли из воды, женщина выглядела «рассеянной». Он подчеркнул, что якобы «было известно, что у нее были проблемы с памятью». Мужчина отмечает, что Елена «в дезориентированном состоянии не стала собирать свои вещи, а вместо этого побрела в противоположном направлении — в сторону моря».

Там отмечают, что показания спасателя обнадежили поисковую группу. У них появилась версия, что женщину могли похитить. Отмечается, что родственники женщины предложили вознаграждение в размере $10 тыс. любому, у кого будет информация, указывающая на ее местонахождение.

К поисковым мероприятиям подключился глава администрации Саку Тамбон, он выполнил ритуал, который, по мнению местных жителей, приносит удачу в поисках. Также он сообщил, что к поиску подключились частные организации, которые патрулируют прибрежные воды на гидроциклах и лодках. Мероприятия затрудняли погода и последствия шторма.

Кем была погибшая

25 октября стало известно, что Радченко являлась начальником службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги (СвЖД).