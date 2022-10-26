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47 минут назад

В Таиланде нашли тело пропавшей россиянки

Елена Прошина

В тайском Пхукете обнаружили тело пропавшей на прошлой неделе гражданки России Елены Радченко. Оно было найдено в море. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В Таиланде нашли тело пропавшей россиянки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам генерального консула России на острове Владимира Соснова, тело было обнаружено в море в 1 км от того места, где заходила Елены Радченко. Предположительно оно принадлежит именно ей. Вместе с тем, друзья, которые отдыхали с пропавшей, еще должны ее опознать.

«Вместе с тем в полиции уверены, что это она, поскольку на ней был купальник необычного цвета», — с казал консул.

Напомним, Радченко не вернулась в свой отель 20 октября. Представитель турфирмы, через которую россиянка купила тур, обратился в правоохранительные органы и генконсульство. В поисках участвовали более 100 человек, включая полицию, водолазов, береговую охрану. На пляже Найтон были обнаружены вещи россиянки.

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В последние дни на Пхукете из-за сезона дождей волны в море могут достигать трех метров. Однако отдыхающие продолжали купаться, несмотря на выставленные красные флаи.

Происшествия,Елена Радченко,
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