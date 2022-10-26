Суд вынес приговор бывшему вице-премьеру Крыма

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего зампредседателя совета министров Крыма Виталия Нахлупина к восьми годам колонии за взятку в особо крупном размере, сообщается в среду на официальном сайте суда.

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Ранее в пресс-службе Верховного суда сообщали, что дело направлено для рассмотрения по существу в Лефортовский суд Москвы. В июне уголовное дело было передано в суд Ростова-на-Дону. Нахлупина обвиняют в получении взятки в размере 16 млн рублей.

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"Нахлупин Виталий Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет со штрафом 16 млн 124 тыс. рублей <…> с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по делу о получении взятки в особо крупном размере суд также вынес приговор в отношении бывшего заместителя министра транспорта республики Валентина Дукорского. Ему также назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф 16 млн рублей.

Дело Нахлупина

По делу о получении взятки суд арестовал Нахлупина, бывшего заместителя министра транспорта республики Валентина Дукорского и бывшего первого заместителя председателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку. Им было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Кроме того, обвинение в даче взятки по ст. 291 УК РФ предъявлено предпринимательнице Чернышевой. Как ранее сообщал ТАСС источник в следственных органах, именно Чернышева заявила о противоправных действиях чиновников Крыма.

По версии следствия, в 2017-2018 годах Нахлупин организовал через Дукорского и Сливку получение взятки за обеспечение победы определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 госзакупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ. Общая сумма взятки составила более 16 млн рублей. Со Сливкой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело выделено в отдельное производство и направлено в суд. Суд приговорил его к 6,5 года колонии условно.