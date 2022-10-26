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48 минут назад

Юрист раскрыл схему обмана на кассах самообслуживания

Вечерняя Москва

Недобросовестные покупатели используют кассы для самостоятельной оплаты товаров для хищения. Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Раскрыта схема обмана на кассах самообслуживания
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

Он рассказал, что злоумышленники сканируют продукты, имитируют оплату картой и уходят из торговой точки.

— В результате таких действий на кассе для самостоятельной оплаты образуется незакрытый чек, — пояснил специалист.

В результате, эта проблема может перейти на следующего покупателя.

Соловьев отметил, что на кассах самообслуживания следует внимательно проверять наличие незакрытых чеков, а после оплаты сверяться с перечнем покупок. При необходимости нужно обратиться к администратору магазина, сообщает агентство «Прайм».

Бизнес-консультант по безопасности Алексей Лукацкий сообщил, какие способы защиты можно применить, чтобы обезопасить пенсионеров от общения с телефонными мошенниками. По его словам, почти каждая банковская организация имеет сервис, вычисляющий номера сомнительных абонентов. Аналогичные базы данных применяют и телефонные компании.

Происшествия,Алексей Лукацкий,Иван Соловьев,
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