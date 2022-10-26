Раскрыта схема обмана на кассах самообслуживания

Недобросовестные покупатели используют кассы для самостоятельной оплаты товаров для хищения. Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Сергей Киселев / АГН Москва

Он рассказал, что злоумышленники сканируют продукты, имитируют оплату картой и уходят из торговой точки.

— В результате таких действий на кассе для самостоятельной оплаты образуется незакрытый чек, — пояснил специалист.

В результате, эта проблема может перейти на следующего покупателя.

Соловьев отметил, что на кассах самообслуживания следует внимательно проверять наличие незакрытых чеков, а после оплаты сверяться с перечнем покупок. При необходимости нужно обратиться к администратору магазина, сообщает агентство «Прайм».