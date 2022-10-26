Раскрыта схема обмана на кассах самообслуживания

Недобросовестные покупатели используют кассы для самостоятельной оплаты товаров для хищения. Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Он рассказал, что злоумышленники сканируют продукты, имитируют оплату картой и уходят из торговой точки.
— В результате таких действий на кассе для самостоятельной оплаты образуется незакрытый чек, — пояснил специалист.
В результате, эта проблема может перейти на следующего покупателя.
Соловьев отметил, что на кассах самообслуживания следует внимательно проверять наличие незакрытых чеков, а после оплаты сверяться с перечнем покупок. При необходимости нужно обратиться к администратору магазина, сообщает агентство «Прайм».
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