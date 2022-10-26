В Санкт-Петербурге масштабный пожар

Собеседник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на горящем складе в Санкт-Петербурге обрушилась часть стены. "Часть стены на складе рухнула", — сказал он.

Фото: Телеграм канал «РИА Новости» Телеграм канал «РИА Новости»

Ранее стало известно, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад, площадь горения составила 6 тыс. квадратных метров, а затем увеличилась до 12 тыс. На место для тушения пожара прибыли 160 человек и 45 единиц техники. Пожару присвоен третий ранг сложности.