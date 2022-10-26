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34 минуты назад

Экстренные службы: часть стены склада в Петербурге рухнула

Газета.Ruиещё 23

Собеседник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на горящем складе в Санкт-Петербурге обрушилась часть стены. "Часть стены на складе рухнула", — сказал он.

В Санкт-Петербурге масштабный пожар
Фото: Телеграм канал «РИА Новости»Телеграм канал «РИА Новости»

Ранее стало известно, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад, площадь горения составила 6 тыс. квадратных метров, а затем увеличилась до 12 тыс. На место для тушения пожара прибыли 160 человек и 45 единиц техники. Пожару присвоен третий ранг сложности.

При этом, по данным МЧС, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе в поселке Металлострой на юго-востоке Санкт-Петербурга в Колпинском районе остается в пределах нормы. До этого аналогичный инцидент произошел на территории склада "Ногинск-Технопарк" в Московской области. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

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