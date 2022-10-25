При взрыве на заводе в Волгограде погиб человек

На заводе по производству радиаторов отопления в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв. Об этом сообщает V1.
По данным местного портала, взрыв произошел в цехе завода «Форте Пром ГМБХ», где производили алюминиевые биметаллические радиаторы отопления. Инцидент произошел около 13:30. Причиной взрыва стало воспламенение алюминиевой пыли в вытяжной трубе во время проведения сварочных работ.
Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.
По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек, еще двое — получили ожоги различной степени тяжести. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
На данный момент на месте работают пожарные и спасатели. Также ситуацию контролирует исполняющий обязанности прокурора Красноармейского района Волгограда Александр Бондаренко. Прокуратура и СУ СКР региона организовали проверку по факту произошедшего.