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44 минуты назад

При взрыве на заводе в Волгограде погиб человек

Елена Прошина

На заводе по производству радиаторов отопления в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв. Об этом сообщает V1.

По данным местного портала, взрыв произошел в цехе завода «Форте Пром ГМБХ», где производили алюминиевые биметаллические радиаторы отопления. Инцидент произошел около 13:30. Причиной взрыва стало воспламенение алюминиевой пыли в вытяжной трубе во время проведения сварочных работ.

Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек, еще двое — получили ожоги различной степени тяжести. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На данный момент на месте работают пожарные и спасатели. Также ситуацию контролирует исполняющий обязанности прокурора Красноармейского района Волгограда Александр Бондаренко. Прокуратура и СУ СКР региона организовали проверку по факту произошедшего.

Происшествия,Видео,Александр Бондаренко,Следственный комитет,
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