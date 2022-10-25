Автомобиль сына министра Мантурова попал в ДТП

Во вторник, 25 октября, автомобиль сына вице-премьера РФ, главы Минпромторга Дениса Мантурова попал в аварию в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
ДТП случилось на юго-востоке Москвы в Люблино. Представитель Евгения Мантурова заявил агентству, что при аварии никто не пострадал.
По данным Telegram-канала «112», BMW M8 24-летнего Евгения Мантурова столкнулся с автобусом. «112» сообщает о пострадавшей 51-летней пассажирке автобуса. Находился ли сам Мантуров в BMW, пока неизвестно.
Ранее СМИ сообщили, что первый замминистра финансов РФ Леонид Горнин попал в ДТП на мотоцикле. Авария произошла на Рублевском шоссе, мотоцикл столкнулся с каршеринговым автомобилем Audi A3. Сообщалось, что Горнин попал в больницу с переломом ноги.