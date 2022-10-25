Сообщение об утечке радиации в Крыму оказалось недостоверным.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Евгений Павленко / Коммерсантъ

В публикации от 24 октября пользовательницы Любови Орловой в LiveJournal, авторизованной через аккаунт во «ВКонтакте», сказано, что возле села Краснокаменка, расположенного на южном берегу Крыма, в результате аварии якобы произошла утечка радиации. Также сообщается о том, что из-за случившегося пострадали местные жители, однако точное число «жертв» не называется.

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Автор публикации не указывает источника изложенных данных, а также не приводит никаких других подробностей происшествия или официальных комментариев. Женщина подчеркивает, любые сведения о ЧП что якобы будут скрываться, а также призывает местных жителей следить за своим самочувствием. Кроме того, она приводит описание некоего «Обьекта-712» — существовавшей во времена СССР спецбазы для хранения ядерного оружия недалеко от Феодосии, где, по ее словам, и произошла авария. В подтверждение своих слов Орлова разместила абстрактные скрины карт, на которых запечатлено «активное возобновление деятельности» в районе хранилища.

Журналист и политолог Сергей Карнаухов провел собственное расследование по факту публикации и пришел к выводу, что информация не соответствует действительности, так как аккаунт Орловой является фейковым: фотографии для него «позаимствованы» у другой, реальной пользовательницы, с небольшой аудиторией, а сам он был создан в июле 2022 года — по всей видимости, с целью тиражирования заведомо ложных данных.