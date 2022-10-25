Бывшую чиновницу Минобороны России осудили на три года за коррупцию

Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшей руководительнице департамента планирования и координации обустройства войск Минобороны России Марии Солодяжниковой по делу о коррупции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Марина Молдавская / Коммерсантъ

Экс-чиновницу военного ведомства признали виновной в особо крупном мошенничестве и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Второй фигурант дела, гендиректор «Торгово-строительной компании "ТСТ"» Сергей Прядко, осужден на четыре года колонии строгого режима за посредничество в передаче денег Солодяжниковой.

По версии следствия, глава департамента обещала руководству строительной компании «Креатив» за 35 миллионов рублей помочь с урегулированием финансовых претензий, которые застройщику предъявило «Главное военно-строительное управление №4» за реконструкцию очистных сооружений и спорткомплекса для воинской части в Комсомольске-на-Амуре. «Креатив» получил по договору 800 миллионов рублей, но нарушил сроки работ, в связи с чем военные расторгли сделку с компанией и потребовали вернуть всю сумму.