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58 минут назад

Россиянка отдала грабителю фальшивые деньги

Мослента

Фальшивые деньги отдала грабителю сотрудница микрофинансовой организации в Москве, сообщает ГУ МВД России по столице. Злоумышленник пригрозил россиянке ножом и потребовал отдать деньги из кассы.

Россиянка отдала грабителю фальшивые деньги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Женщина отдала незнакомцу около 600 тысяч рублей, после чего тот скрылся. Впоследствии выяснилось, что большая часть купюр была муляжом.

Подозреваемого задержали на Перервинском бульваре и заключили под стражу. Им оказался ранее судимый приезжий 28 лет, не имеющий постоянного места жительства в столице. Грабитель успел потратить часть украденного. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК России («Разбой»).

Ранее на видео попало ограбление столичного ломбарда. Злоумышленник, угрожая сотруднице, потребовал отдать все имеющиеся в организации денежные средства и ювелирные украшения.

Происшествия,МВД России,
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