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19 минут назад

На ж/д путях в Брянской области сработало взрывное устройство

Елена Прошина

На перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка Брянской области сработало «неизвестное взрывное устройство». Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области подорвали железную дорогу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, инцидент произошел вечером 24 октября. В результате детонации устройства оказались повреждены железнодорожные пути.

«Пострадавших нет», — отметил Богомаз.

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На данный момент на месте работают экстренные и оперативные службы, добавил он.

Напомним, что в Брянской области действует режим среднего уровня реагирования. Его в ряде регионов России ввел 19 октября президент РФ Владимир Путин.

Происшествия,Александр Богомаз,Владимир Путин,
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