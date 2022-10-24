В Брянской области подорвали железную дорогу

На перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка Брянской области сработало «неизвестное взрывное устройство». Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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По его словам, инцидент произошел вечером 24 октября. В результате детонации устройства оказались повреждены железнодорожные пути.

«Пострадавших нет», — отметил Богомаз.

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На данный момент на месте работают экстренные и оперативные службы, добавил он.