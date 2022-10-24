В Брянской области подорвали железную дорогу

На перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка Брянской области сработало «неизвестное взрывное устройство». Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, инцидент произошел вечером 24 октября. В результате детонации устройства оказались повреждены железнодорожные пути.
«Пострадавших нет», — отметил Богомаз.
На данный момент на месте работают экстренные и оперативные службы, добавил он.
Напомним, что в Брянской области действует режим среднего уровня реагирования. Его в ряде регионов России ввел 19 октября президент РФ Владимир Путин.