У известной художницы угнали Land Rover в Подмосковье

Неизвестные ограбили 61-летнюю художницу Галину Быстрицкую в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал Shot, накануне злоумышленники ворвались в ее дом в Солнечногорском районе.

Фото: Ведомости\ТАСС Ведомости\ТАСС

Свои лица мужчины спрятали за медицинскими масками. Попав в жилище, преступники замотали женщине руки и ноги скотчем, после чего украли ключи от внедорожника Land Rover и 1 млн рублей.

Спустя полтора часа после инцидента автомобиль Быстрицкой нашли брошенным на дороге в километре от дома художницы. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»), подозреваемых разыскивают.