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11 минут назад

Известную художницу ограбили в Подмосковье и угнали ее Land Rover

Никита Бородкин

Неизвестные ограбили 61-летнюю художницу Галину Быстрицкую в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал Shot, накануне злоумышленники ворвались в ее дом в Солнечногорском районе.

У известной художницы угнали Land Rover в Подмосковье
Фото: Ведомости\ТАССВедомости\ТАСС

Свои лица мужчины спрятали за медицинскими масками. Попав в жилище, преступники замотали женщине руки и ноги скотчем, после чего украли ключи от внедорожника Land Rover и 1 млн рублей.

Спустя полтора часа после инцидента автомобиль Быстрицкой нашли брошенным на дороге в километре от дома художницы. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»), подозреваемых разыскивают.

Быстрицкая — член Московского отделения Союза художников России. Лауреат премии «Золотая кисть». Работы художницы выставлялись в музее имени Пушкина в Москве, а некоторые картины хранятся в частных собраниях в США, Германии, Англии и других странах.

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