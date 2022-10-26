Новосибирец протащил мужчину за машиной на поводке из-за долга

В Новосибирске мужчина похитил человека и протащил его на собачьем поводке за автомобилем, требуя вернуть долг. Об этом сообщает СК СК РФ по Новосибирской области.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По данным следствия, в марте текущего года обвиняемый, выступая в роли посредника, за денежное вознаграждение предложил своему знакомому зарегистрировать ИП и открыть банковские счета. Все документы и банковские карты создавший фейковую фирму мужчина передал третьему лицу. В июне на одну из карт перечислили деньги, которыми потерпевший решил воспользовался.

Обвиняемый решил изъять снятые со счета деньги у потерпевшего. Вместе со знакомым он силой посадил мужчину в автомобиль и вывез в безлюдное место. Там он привязал к рукам потерпевшего поводок для выгула собак, второй конец которого прикрепил к буксировочному крюку машины, после чего мужчину протащили по дороге.

Затем его доставили в одну из квартир Новосибирска, пока не появились полицейские.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Дело направлено в суд, 21-летнего новосибирца обвиняют в похищении из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ).